Байден заявил, что Китай должен принять участие в переговорах по ядерному вооружению

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1 августа 2022, 16:00 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Китай как участник Договора о нераспространении ядерного оружия также должен стать стороной переговоров по ядерному вооружению.

В заявлении Джо Байдена, которое было опубликовано в понедельник, 1 августа, на сайте Белого дома, говорится, что у Китая, который является членом ДНЯО, также есть обязательство принимать участие в переговорах.

По словам американского лидера, такие обсуждения могут снизить риск просчетов и решить вопросы, которые связаны с дестабилизирующей военной динамикой.