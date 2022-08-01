Байден заявил, что Китай должен принять участие в переговорах по ядерному вооружению

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Китай как участник Договора о нераспространении ядерного оружия также должен стать стороной переговоров по ядерному вооружению.
В заявлении Джо Байдена, которое было опубликовано в понедельник, 1 августа, на сайте Белого дома, говорится, что у Китая, который является членом ДНЯО, также есть обязательство принимать участие в переговорах.
По словам американского лидера, такие обсуждения могут снизить риск просчетов и решить вопросы, которые связаны с дестабилизирующей военной динамикой.