Захарова: тема якобы ядерной угрозы от РФ постоянно находится на повестке режимов Запада

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13 июля 2022, 09:55

Глава МИД Мария Захарова, Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что тема якобы возможной ядерной угрозы от РФ постоянно находится на повестке режимов стран Запада, при этом с российской стороны никаких заявлений об этом не было.



«На эту тему практически ежедневно рассуждают представители тех самых либеральных режимов, которые развязали и объявили нам гибридную войну в виде глобального противостояния. Каждый день тема ядерного оружия находится на повестке западных режимов», - поделилась она в эфире радиостанции Sputnik.



Захарова также добавила, что несмотря на опасения Запада, Россия ни разу не делала заявлений по данной теме. Она уточнила, что ни слышала ее обсуждения от отечественных чиновников, официальных представителей или политических деятелей.



Захарова уверила, что тема ядерной угрозы не обсуждалась даже «гипотетически».



Ранее сообщалось, что, по словам Захаровой, президент Украины борется не с Россией, а с собственной страной и ее народом.