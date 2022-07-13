Захарова: президент Зеленский ведет борьбу не с Россией, а с народом Украины

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13 июля 2022, 09:19 Источник: Радио Sputnik

Лисичанск. Июль 2022. Фото: Bai Xueqi/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский борется не с Россией, а с собственной страной и ее народом. Об этом заявила в среду в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала действия украинской стороны, которая подвергает обстрелам Донбасс и перешедшие под контроль РФ Херсонскую и Запорожскую области, в результате чего жертвами становятся мирные граждане.

«Это война не с противником, это борьба не с Россией, а борьба с собственной страной. Уничтожение людей происходит на территории всей Украины», – заявила дипломат.

Накануне сообщалось, что вследствие ракетного удара со стороны ВСУ в Новой Каховке погибли 5 человек, пострадало более 80.