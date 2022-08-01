Депутат Госдумы Слуцкий: обострение ситуации в Косово спровоцировано извне при молчаливой поддержке стран НАТО

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1 августа 2022, 15:52

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Russian State Duma / globallookpress.com

Обострение ситуации на территории Косово спровоцировано извне при молчаливой поддержке государств, входящих в Североатлантический альянс. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«Обострение ситуации в Косово спровоцировано извне при молчаливой поддержке стран НАТО, считает лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее в понедельник сообщалось, что отечественный парламентарий Сергей Миронов призвал быть готовыми к возможной попытке Вашингтона развязать большую войну на Балканах и втянуть в данный конфликт Москву.