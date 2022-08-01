Депутат ГД Миронов призвал быть готовыми к возможной попытке США развязать большую войну на Балканах и втянуть в нее Россию

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1 августа 2022, 15:37

Депутат Госдумы РФ Сергей Миронов, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал быть готовыми к возможной попытке Соединенных Штатов развязать большую войну на территории Балкан и втянуть в данный конфликт Москву. Соответствующую точку зрения отечественный политический деятель высказал в публикации, размещенной в его Telegram-канале.

«Надо быть готовыми к тому, что если в Вашингтоне исчерпают все возможности спасти преступный киевский режим, в дело пойдут запасные варианты, в том числе попытка развязать большую войну на Балканах и втянуть в нее Россию», — отметил Миронов.

Как сообщалось ранее сегодня, представитель Совета Федерации Владимир Джабаров указал на то, что РФ может поставить Сербии оружие, если Белград обратится к Москве с такой просьбой.