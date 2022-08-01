Сенатор Джабаров: Россия в случае обострения ситуации вокруг Сербии будет помогать Белграду, не вступая в конфликт

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1 августа 2022, 12:05 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Москва в случае обострения ситуации вокруг Сербии будет помогать Белграду, не вступая в конфликт. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил представитель Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Россия в случае обострения ситуации вокруг Сербии будет оказывать помощь Белграду, не вступая в конфликт, сказал РИА Новости сенатор Джабаров», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, депутат Госдумы Константин Затулин высказал точку зрения, согласно которой конфликт Сербии с Косово является делом рук Запада.