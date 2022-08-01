Кадыров об обострении в Косово: НАТО решило «ковырнуть заживающую на Балканах ранку», поняв, что замыслы на Украине терпят фиаско

НАТО решило «ковырнуть заживающую на Балканах ранку», осознав, что его замыслы на Украине терпят фиаско. Соответствующую точку зрения, комментируя обострение в Косово, высказал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Поняв, что на Украине их замыслы терпят фиаско, западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Кадырова.
Также он отметил, что Сербия «открыто поддержала Россию в вопросе борьбы с нацизмом и сатанизмом на Украине».
Ранее сегодня сообщалось, что представитель Совета Федерации Сергей Цеков назвал события в Косово результатом политики Запада.