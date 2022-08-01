Кадыров об обострении в Косово: НАТО решило «ковырнуть заживающую на Балканах ранку», поняв, что замыслы на Украине терпят фиаско

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1 августа 2022, 10:14

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

НАТО решило «ковырнуть заживающую на Балканах ранку», осознав, что его замыслы на Украине терпят фиаско. Соответствующую точку зрения, комментируя обострение в Косово, высказал руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Поняв, что на Украине их замыслы терпят фиаско, западный альянс решил ковырнуть заживающую на Балканах ранку», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Кадырова.

Также он отметил, что Сербия «открыто поддержала Россию в вопросе борьбы с нацизмом и сатанизмом на Украине».

Ранее сегодня сообщалось, что представитель Совета Федерации Сергей Цеков назвал события в Косово результатом политики Запада.