Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов считает, что после 2014 года Украина превратилась в «американскую корпорацию»

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31 июля 2022, 19:44 Источник: РИА Новости

Флаги Украины и США. Фото: Pravda Komsomolskaya/globallook.com

Независимой Украины нет уже давно, после 2014 года она превратилась в американскую корпорацию. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости в воскресенье заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Никакой независимой Украины давно уже нет. Это иллюзия. Она с 2014 года после госпереворота превратилась в американскую корпорацию, а все органы власти представлены как американские частные компании, включая МВД и минобороны», - заявил Стремоусов.

По его мнению, с этого времени Украина перестала принадлежать украинцам — все решения принимались «за океаном».

Ранее Стремоусов заявлял, что география специальной военной операции РФ на Украине должна быть расширена за счет включения Николаевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.