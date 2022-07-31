Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов считает, что после 2014 года Украина превратилась в «американскую корпорацию»

, 19:44 Источник: РИА Новости

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов считает, что после 2014 года Украина превратилась в «американскую корпорацию»
Флаги Украины и США. Фото: Pravda Komsomolskaya/globallook.com

Независимой Украины нет уже давно, после 2014 года она превратилась в американскую корпорацию. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости в воскресенье заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Никакой независимой Украины давно уже нет. Это иллюзия. Она с 2014 года после госпереворота превратилась в американскую корпорацию, а все органы власти представлены как американские частные компании, включая МВД и минобороны», - заявил Стремоусов.

По его мнению, с этого времени Украина перестала принадлежать украинцам — все решения принимались «за океаном».

Ранее Стремоусов заявлял, что география специальной военной операции РФ на Украине должна быть расширена за счет включения Николаевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире