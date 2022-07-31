Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов заявил о необходимости расширения географии спецоперации

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31 июля 2022, 08:26 Источник: РИА "Новости"

военный, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в разговоре с журналистами 31 июля, что география специальной военной операции РФ на Украине должна быть расширена.

Кирилл Стремоусов выразил уверенность в необходимости освободить Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Днепропетровскую а также полностью Запорожскую области.

Замглавы администрации Херсонской области добавил, что в перспективе в Киеве пройдет военный трибунал, на котором будут судить военных преступников, в частности, Владимира Зеленского, Александра Турчинова и Петра Порошенко. Кирилл Стремоусов убежден, что политиков выдадут их западные партнеры.