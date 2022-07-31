Захарова заявила, что США в отношении России придерживаются концепции «от сдерживания до уничтожения»

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31 июля 2022, 19:11 Источник: РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала принятие американским сенатом резолюции с требованием к Госдепу признать Россию государством-спонсором терроризма. По его мнению, это полностью отвечает концепции США, которой она придерживается в отношении России.

«Концепция ясна - от «сдерживания до уничтожения». Они же сами об этом говорят, это же их история» - сказала Захарова в воскресном эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, отметил, что возможное включение России в этот список мало что изменит для нее в практическом плане.