Сенат США принял документ, призывающий Госдеп признать РФ «спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине

Сенат Соединенных Штатов принял документ, который призывает Государственный департамент признать Российскую Федерацию «спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Об этом информирует РИА Новости.
«Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
Отмечается, что данная резолюция необязательна к исполнению.
Ранее сегодня сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности присоединения республик Донбасса к РФ будущей осенью.