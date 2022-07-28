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Сенат США принял документ, призывающий Госдеп признать РФ «спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине

, 13:39

Сенат США принял документ, призывающий Госдеп признать РФ «спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Сенат Соединенных Штатов принял документ, который призывает Государственный департамент признать Российскую Федерацию «спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Об этом информирует РИА Новости.

«Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Отмечается, что данная резолюция необязательна к исполнению.

Ранее сегодня сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности присоединения республик Донбасса к РФ будущей осенью.

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