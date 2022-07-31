В Минобороны сообщили, что российские системы ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотников в Харьковской области

В пресс-службе Министерства обороны РФ днем в воскресенье, 31 июля, заявили, что российские системы ПВО за сутки сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Харьковской области.
По информации МО РФ, беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Пришиб, Терновая, Яковенково, Семеновка и Петропавловка.
Кроме того, за прошедшие сутки российские системы ПВО перехватили в воздухе одиннадцать снарядов РСЗО в Донецкой и Луганской народных республиках, в Харьковской и Херсонской областях.