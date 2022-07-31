Российские военные ликвидировали в ДНР американскую гаубицу М777 и установку РСЗО «Ураган»

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31 июля 2022, 13:41 Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы в районе Новопавловки в Донецкой Народной Республике ликвидировали гаубицу М777 производства США. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

Сообщается также, что в районе Николаевки была уничтожена пусковая установка РСЗО "Ураган" и транспортно-заряжающая машина.

Кроме того, в районах населенных пунктов Веселое, Зайцево, Дзержинск, Раздоловка, Звановка, Новгородское, Орловка и Курахово в ДНР российские военные подавили девять взводов РСЗО "Град", пять артиллерийских взводов орудий Д-30 на огневых позициях, а также четыре артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б".