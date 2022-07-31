ВКС России уничтожили в техникуме в Харькове до 350 националистов «Кракена»

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что ВКС страны нанесли удар по пункту дислокации формирования "Кракен" в техникуме в Харькове. Сообщается, что были ликвидированы 350 националистов.
Напомним, 16 июля, Министерство обороны РФ сообщило, что на фоне успешных действий российской армии и серьезных потерь ВСУ, украинские националисты массово отказываются участвовать в боевых действиях на Донбассе.
В частности, сообщалось, что 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули боевые позиции недалеко от Артемовска.