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Австрийский политолог Поппель заявил, что рассматривает ситуацию на Украине как начало конца европейской цивилизации

, 12:00 Источник: Свободная пресса

Австрийский политолог Поппель заявил, что рассматривает ситуацию на Украине как начало конца европейской цивилизации
флаги ЕС, https://unsplash.com/photos/Pcs3mOL14Sk

Австрийский политолог Патрик Поппель в рамках разговора с представителями средств массовой информации в воскресенье, 31 июля, поделился мыслями о дальнейшей судьбе Российской Федерации и Европы.

Политолог отметил, что на украинской территории в настоящий момент ведется борьба между Добром новой империи и Злом старой Европы. По мнению Патрика Поппеля, Украина является лишь маленькой частью глобального конфликта, который в реальности длится уже восемь лет, причем речь идет, в частности, об экономическом, духовном и культурном конфликте.

Эксперт в разговоре со "Свободной прессой" уточнил, что колоссальный геополитический конфликт вспыхнул даже из-за столь маленького полуострова, как Крым, который оказал масштабное влияние на противостояние Украины с РФ. Австрийский политолог заметил, что боевые действия инициировал восемь лет назад Киев, а Москва просто решила их закончить.

Поппель обратил внимание на то, что европейские страны принимают в текущем конфликте самое деятельное участие, поскольку непрерывно поставляют нацистам вооружения, а также оказывают им поддержку в других сферах.

Специалист заметил, что рассматривает ситуацию на Украине как начало конца европейской цивилизации. По мнению политолога, Европа в настоящий момент терпит поражение по всем направлениям. 

Патрик Поппель добавил, что многие в Европе понимают, что Россия – это третий Рим, так как лишь эта страна сохраняет человеческие ценности, мораль, нравственность. Эксперт добавил, что если Европа хочет выжить, она должна помочь РФ уничтожить фашизм на Украине.

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