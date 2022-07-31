Количество пострадавших при ударе беспилотника ВСУ по штабу Черноморского флота увеличилось до шести

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил утром в воскресенье, 31 июля, что количество пострадавших при атаке беспилотника на штаб Черноморского флота в Севастополе увеличилось до шести.
Ранее сегодня украинский БПЛА нанес удар по двору штаба Черноморского флота в Севастополе, вследствие чего из соображений безопасности было решено отменить все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе. Позже было установлено, что сработало маломощное взрывное устройство, которое находилось на самодельном беспилотнике.
Михаил Развожаев уточнил, что двое пострадавших сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные –легкие. Им оказывают всю необходимую помощь.