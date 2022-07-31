Губернатор Севастополя Развожаев опубликовал снимки из атакованного украинским беспилотником штаба ЧФ

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31 июля 2022, 09:13 Источник: Telegram

двор штаба ЧФ в Севастополе, t.me/razvozhaev/788

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев утром в воскресенье сообщил, что в настоящий момент находится в штабе Черноморского флота, а также опубликовал снимки последствий удара украинского беспилотника.

Ранее сегодня БПЛА украинских войск нанес удар по двору штаба ЧФ, расположенного в Севастополе. В результате случившегося пять человек получили ранения.

Михаил Развожаев отметил, что сейчас находится на месте происшествия и продемонстрировал фотографии, на которых можно увидеть осколки стекол и разбросанные по двору ветки.

Сообщается, что все праздничные мероприятия в Севастополе в честь дня ВМФ отменены из соображений безопасности.