Захарова предложила Джонсону «обнаружить в себе женщину», чтобы получить пост генсека НАТО

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30 июля 2022, 20:35 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала субботнюю публикацию ТАСС о том, что у уходящего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона нет шансов стать генеральным секретарем НАТО, так как это пост должна занять женщина.

В публикации говорилось, что оптимальным кандидатом на должность генсека является бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Захарова в связи с этим сделала запись в своем телеграм-канале, где предложила главе британского правительства способы все же заполучить пост — например, «внезапно обнаружить в себе женщину» или выбрать для себя любой подходящий гендер, что вполне допустимо в «странах НАТО».

«Модно, дерзко, в стиле Бориса Джонсона», - резюмировала Захарова.