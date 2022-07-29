Песков: советник Байдена Салливан фактически признал, что США до спецоперации собирались размещать в Украине свои ударные системы

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29 июля 2022, 17:00 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел высказывание советника Байдена Джейка Салливана косвенным подтверждением того, что США готовились размещать на территории Украины свои ударные системы.

В пятницу советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу «Дождь» (внесен в России в реестр СМИ-иноганетов) заявил, что до начала военной спецоперации России США давали РФ письменные гарантии не размещать ракеты и боевые части в Украине «на долгосрочной основе».

Комментируя эти слова, Песков назвал их «самыми интересными» в интервью советника. По его мнению, они свидетельствуют о том, что «на краткосрочной основе» размещение планировалось.

«Это любопытнейшее заявление, если абстрагироваться от всего. Не хочу комментировать "врет - не врет", но господин Салливан впервые открыто признал, что Америка собиралась размещать на территории Украины ударные системы вооружений. Вот подтверждение правоты наших озабоченностей!» - сказал Песков. Его высказывание приводит издание Daily Storm.

Ранее Джейк Салливан утверждал, что США и крупнейшие страны Европы не потеряют интерес к конфликту на Украине и не свернут ее поддержку.