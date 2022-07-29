NI: оказывая военную поддержку Украине, Британия ставит целью улучшить свои позиции в Европе после выхода из ЕС

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29 июля 2022, 16:39 Источник: РИА Новости

Флаг Великобритании, Ilya Galakhov/globallook.com

Поставляя Киеву оружие и демонстрируя всяческую поддержку Украине, Великобритания действует, в первую очередь, в своих собственных интересах. Таким образом она стремится упрочить свои позиции в Восточной Европе, ослабленные в связи с Брекзитом. Такое мнение высказал эксперт издания The National Interest Джонатан Мейлендер.

По мнению эксперта, выступая за поддержку Киева, Соединенное Королевство стремится занять свое привычное место «уравнителя» против Германии и Франции.

«Великобритания все еще пытается торговаться за свою роль в Европе после Брекзит. Какой бы ни была эта роль, готовность поддерживать своих союзников оружием — один из самых ценных инструментов британского правительства», — написал Мейлендер.

Ранее подавший в отставку с поста премьер-министра Борис Джонсон заявил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, кто бы ни сменил его.