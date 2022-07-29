В результате обстрела Киевского района Донецка погибла женщина

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29 июля 2022, 16:29 Источник: РИА "Новости"

жилой дом, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в пятницу, 29 июля, сообщил, что в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погибла женщина.

В штабе сегодня уточнили, что мирная жительница Донецка, которая ранее получила серьезное ранение в ходе обстрела украинскими боевиками Киевского района Донецка, умерла в больнице.

Напомним, вечером в четверг, 28 июля, стало известно, что в вышеуказанном районе городе в результате действий Вооруженных сил Украины погиб один человек.