Путин назначил на должность замглавы МЧС Валентину Антропову

Заместителем главы МЧС назначена Валентина Антропова. Соответствующий указ подписал в пятницу президент России Владимир Путин.
«Назначить Антропову Валентину Викторовну заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» - сказано в указе, который вступает в силу со дня подписания.
Как пишет агентство РИА Новости, «полная тезка Антроповой» ранее работала в должности заместителя директора департамента Минфина РФ. Она курировала бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы, а также гособоронзаказа.
Ранее сообщалось, что бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович, особожденный от должности в мае, находится сейчас в СИЗО. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.