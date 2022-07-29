Путин назначил на должность замглавы МЧС Валентину Антропову

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29 июля 2022, 15:30 Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

Заместителем главы МЧС назначена Валентина Антропова. Соответствующий указ подписал в пятницу президент России Владимир Путин.

«Назначить Антропову Валентину Викторовну заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» - сказано в указе, который вступает в силу со дня подписания.

Как пишет агентство РИА Новости, «полная тезка Антроповой» ранее работала в должности заместителя директора департамента Минфина РФ. Она курировала бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы, а также гособоронзаказа.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель главы МЧС Андрей Гурович, особожденный от должности в мае, находится сейчас в СИЗО. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.