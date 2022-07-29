Бывшая помощница Джонсона Уотсон заявила, что ее работа с британским премьер-министром напоминала труд няни

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29 июля 2022, 15:15 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Martyn Wheatley/globallook.com

Бывшая замглавы аппарата премьер-министра Великобритании Клео Уотсон днем в пятницу, 29 июля, призналась, что ее работа с Борисом Джонсоном на Даунинг-стрит, 10, больше напоминала труд няни.

Клео Уотсон подчеркнула, что когда только началась пандемия коронавируса нового типа, она постоянно измеряла Борису Джонсону температуру, а после того, как он перенес инфекцию, она напоминала премьеру пить витамины и делать необходимые упражнения.

Кроме того, экс-замглавы аппарата британского премьер-министра призывала политика чаще мыть руки и воздерживаться от неуместных выражений.