Песков заявил, что Москва не видит готовность Запада к уступкам по украинскому кризису

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29 июля 2022, 14:26 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 29 июля, заявил в беседе с журналистами, что Москва не фиксирует изменений в позициях Запада и его готовности к уступкам по украинскому кризису.

На вопрос сотрудников ТАСС, фиксирует ли российская сторона изменения в позициях западных государств по украинскому кризису, Дмитрий Песков ответил: "Нет, не видит".

Ранее некоторые средства массовой информации заявили, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ряд западных партнеров из-за приближающихся холодов стали предлагать Киеву начать мирные переговоры с Москвой.