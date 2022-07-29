Песков заявил, что планы проведения телефонного разговора Путина и Байдена отсутствуют

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29 июля 2022, 13:52 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в пятницу, 29 июля, заявил журналистам, что планов проведения разговора главы России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена пока нет.

Дмитрий Песков также призвал сотрудников средств массовой информации обратиться к официальному представителю Министерства иностранных дел России за комментариями по возможному разговору главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее сегодня председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что Энтони Блинкен хочет поговорить с Сергеем Лавровым, чтобы "прояснить позицию РФ".