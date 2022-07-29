Пушков заявил, что Блинкен хочет поговорить с Лавровым, чтобы «прояснить позицию РФ»

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, по какой причине госсекретарь США Энтони Блинкен захотел поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Накануне стало известно, что Госдеп направил Москве запрос на беседу Энтони Блинкена с Сергеем Лавровым.
Алексей Пушков отметил, что не стоит рассматривать вышеуказанный шаг как стремление к переговорам или перемену позиции Вашингтона. По мнению сенатора, американской стороне необходимо прояснить позицию РФ, чтобы лучше разбираться в ситуации. Пушков добавил, что в данном случае речь идет о "зондаже" для увеличения эффективности принимаемых в Штатах решений.