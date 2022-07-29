Пушков заявил, что Блинкен хочет поговорить с Лавровым, чтобы «прояснить позицию РФ»

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29 июля 2022, 12:35 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, по какой причине госсекретарь США Энтони Блинкен захотел поговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Накануне стало известно, что Госдеп направил Москве запрос на беседу Энтони Блинкена с Сергеем Лавровым.

Алексей Пушков отметил, что не стоит рассматривать вышеуказанный шаг как стремление к переговорам или перемену позиции Вашингтона. По мнению сенатора, американской стороне необходимо прояснить позицию РФ, чтобы лучше разбираться в ситуации. Пушков добавил, что в данном случае речь идет о "зондаже" для увеличения эффективности принимаемых в Штатах решений.