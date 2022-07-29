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РИА «Новости»: курировавший подрывную деятельность в Донбассе экс-полковник СБУ Дмитриев сдался в плен

, 11:14 Источник: РИА "Новости"

РИА «Новости»: курировавший подрывную деятельность в Донбассе экс-полковник СБУ Дмитриев сдался в плен
украинский военный, Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency

Представитель российских силовых структур сообщил РИА "Новости", что экс-полковник СБУ Владимир Дмитриев, курировавший подрывную деятельность украинских спецслужб в Донбассе, сдался в плен.

Владимир Дмитриев рассказал, что ключевыми задачами его группы являлось проведение контрразведывательных мероприятий в Донбассе и осуществление разведывательно-подрывной деятельности в отношении гражданских и военных объектов.

Задержанный сообщил представителям СМИ, что был кадровым сотрудником Службы безопасности Украины и работал под позывным "Стич".

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