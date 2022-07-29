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Аргументы Недели Политика 13+

Губернятор Брянской области Богомаз: российские военные нанесли ответный удар по ВСУ, обстрелявшим село Сачковичи

, 11:09 Источник: Telegram

Губернятор Брянской области Богомаз: российские военные нанесли ответный удар по ВСУ, обстрелявшим село Сачковичи
губернатор Брянской области Александр Богомаз, vk.com/avbogomaz

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в пятницу, 29 июля, заявил, что российские войска после обстрела с украинской стороны села Сачковичи Климовского района нанесли удар по позициям ВСУ.

Александр Богомаз объяснил, что в этой связи вдоль границы сегодня утром были слышны громкие хлопки. Губернатор Брянской области попросил граждан соблюдать спокойствие.

Отмечается, что в ходе утреннего обстрела села Сачковичи получила повреждения линия электропередачи. Жители в результате с случившегося не пострадали.

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