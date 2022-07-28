Пентагон сообщил, что Госдеп одобрил продажу Германии 35 истребителей F-35 на сумму 8,4 миллиарда долларов

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28 июля 2022, 22:54 Источник: РИА "Новости"

истребитель F-35, Qian Baihua/ Global Look Press

Американская администрация одобрила потенциальную продажу ФРГ 35 истребителей F-35, запчастей и вооружения к ним на сумму 8,4 миллиарда долларов. Об это заявило агентство по оборонному сотрудничеству США.

Согласно последней информации, Государственный департамент вынес определение, которое одобряет возможную продажу правительству ФРГ новейших самолетов F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования.

Подчеркивается, что агентство, которое функционирует в структуре Пентагона, уже направило в конгресс США соответствующее уведомление.