Разговор Джо Байдена и Си Цзиньпина продлился два часа семнадцать минут

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28 июля 2022, 18:37 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, White House/via Globallookpress.com

Телефонный разговор президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина ранее в четверг, 28 июля, продолжался более двух часов. Об этом сообщили в пресс-пуле Белого дома.

К настоящему моменту Джо Байден завершил телефонный разговор с Си Цзиньпином. Лидеры США и Китая общались 2 часа 17 минут.

Ранее в администрации президента Соединенных Штатов заявили, что Джо Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор. Речь идет о пятой беседе политиков и их первом контакт с марта текущего года.