Медведев заявил, что Россия симметрично ответит на угрозы, которые возникнут после вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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28 июля 2022, 18:03 Источник: РИА "Новости"

замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что ответ на угрозы, которые возникают от вступления в НАТО Швеции и Финляндии, будет симметричным.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что Финляндия и Швеция могут выбрать разный путь движения внутри Североатлантического альянса. Речь идет об умеренном сценарии или же о желании полностью "распахнуть калитку", приняв решение о создании баз на своих территориях.

Зампред Совбеза уточнил, что симметрично действиям вышеуказанных стран в России будут предприниматься ответные шаги.