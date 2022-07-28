SCMP: власти Тайваня ощутят на себе «весь гнев Пекина» в случае визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси

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28 июля 2022, 15:52

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, Rod Lamkey - CNP / globallookpress.com

Тайваньские власти ощутят на себе «весь гнев Пекина», если остров посетит спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси. Соответствующий прогноз, как передает ТАСС, высказало издание The South China Morning Post (SCMP).

«Администрации Тайваня будет очень сложно отказаться принять спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, но если этот визит состоится, власти острова ощутят на себе "весь гнев Пекина". Об этом пишет в четверг ведущая гонконгская газета The South China Morning Post», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

В материале SCMP указывается на то, что Китай усилит военное давление на остров, который он считает своей территорией, если визит Пелоси состоится.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Северной Кореи Ким Чен Ын сделал заявление о том, что КНДР полностью готова к любому военному конфликту с Соединенными Штатами.