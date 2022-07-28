Ким Чен Ын: Северная Корея полностью готова к любому военному конфликту с США

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28 июля 2022, 10:11

Глава КНДР Ким Чен Ын, Kremlin Pool / globallookpress.com

КНДР полностью готова к любому военному конфликту с Соединенными Штатами. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «RT на русском», сделал глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

«Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян полностью готов к любому военному конфликту с США, сообщает “Ренхап”», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, пресс-секретарь министерства обороны Китая Тань Кэфэй предупредил, что Вооруженные силы страны не будут сидеть сложа руки в случае визита спикера нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань.