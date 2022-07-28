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28 июля 2022, 15:31 Источник: РИА "Новости"

Киев, https://unsplash.com/photos/Gnty3Djwfns

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко в четверг, 28 июля, заявил о необходимости переписать историю Второй мировой войны, чтобы "одержать победу" над русским миром.

Вадим Денисенко заявил, что бороться с русским миром будет невозможно, если украинская сторона не напишет "свою историю" Второй мировой войны.

Советник главы МВД Украины подчеркнул, что действующим киевским властям следует также написать "новую историю" городов и сел страны, поскольку та, которая была создана в 1970-х годах к настоящему моменту "морально устарела".