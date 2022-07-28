Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Зюганов считает возможным объединение КПРФ с СРЗП при определённых условиях

, 12:17

Зюганов считает возможным объединение КПРФ с СРЗП при определённых условиях
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Глава Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов сделал заявление представителям СМИ о том, что его политическая организация может объединиться с партией «Справедливая Россия — За правду». Для этого справедливоросы должны согласиться выполнять партийную программу коммунистов.

«Программа (партии) опубликована, материалы известны, условия объединения тоже — пусть рассматривают и вносят нам свои предложения», − цитирует Зюганов RT.

Отметим, ранее лидер СРЗП Сергей Миронов выразил мнение, что объединение «Справедливой России — За правду» и КПРФ неизбежно в исторической перспективе. Политик подчеркнул, что соответствующее предложение коммунистам давно сделано.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram