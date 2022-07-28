Зюганов считает возможным объединение КПРФ с СРЗП при определённых условиях

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28 июля 2022, 12:17

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Глава Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов сделал заявление представителям СМИ о том, что его политическая организация может объединиться с партией «Справедливая Россия — За правду». Для этого справедливоросы должны согласиться выполнять партийную программу коммунистов.

«Программа (партии) опубликована, материалы известны, условия объединения тоже — пусть рассматривают и вносят нам свои предложения», − цитирует Зюганов RT.

Отметим, ранее лидер СРЗП Сергей Миронов выразил мнение, что объединение «Справедливой России — За правду» и КПРФ неизбежно в исторической перспективе. Политик подчеркнул, что соответствующее предложение коммунистам давно сделано.