Жан-Пьер дала понять, что Байден намерен переизбираться на выборах 2024 года, несмотря на результаты опросов общественного мнения

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28 июля 2022, 07:45

Президент США Джо Байден, Aaron Schwartz / globallookpress.com

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер дала понять, что президент Соединенных Штатов Джо Байден собирается переизбираться на данную должность на выборах 2024 года, несмотря на результаты опросов общественного мнения. Соответствующую информацию распространил ТАСС.

«Президент США Джо Байден намерен переизбираться на выборах 2024 года, несмотря на результаты опросов общественного мнения, свидетельствующие, что 75% сторонников Демократической партии не хотят видеть его кандидатом. Это дала понять в Белом доме пресс-секретарь главы государства Карин Жан-Пьер», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, китайское издание The Global Times указало на то, что накачивающий Украину оружием Вашингтон повторяет свою ошибку 20-летней давности, которая была допущена в Афганистане.