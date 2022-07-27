МИД: планы Киева ввести уголовное наказание за получение гражданства РФ подтверждают правильность и своевременность спецоперации

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27 июля 2022, 16:13 Источник: РИА Новости

Российский паспорт. Фото: Alexey Bychkov/globallook.com

Если власти Украины действительно введут уголовную ответственность за получение российского паспорта, это покажет, насколько далек Киев от принципов демократии и соблюдения прав человека. Об этом заявил на брифинге в среду замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

По его словам, такие действия украинских властей лишний раз подтверждают «правильность и своевременность специальной военной операции, необходимость скорейшего выполнения задач по демилитаризации и денацификации Украины, искоренению угроз ее гражданам, а также республикам Донбасса и России».

Ранее министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук сообщала, что правительство прорабатывает вопрос о введении уголовной ответственности за получение российского гражданства, назвав этот шаг скорее не юридическим, а политическим.