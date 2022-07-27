Лавров заявил, что доллар ненадежен, поэтому Россия по примеру Китая, Венесуэлы и Ирана думает на тему цифровой валюты

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27 июля 2022, 14:29 Источник: ТАСС

Доллары. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Доллар слишком ненадежен и «капризен», к этому мнению приходит все больше стран, заявил в среду, выступая в Аддис-Абебе перед представителями аккредитованного там дипкорпуса, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У многих государств возникают очевидные ощущения, что доллар ненадежен и его капризное поведение в будущем каждый может почувствовать на себе», - заявил Лавров.

По его мнению, в такой ситуации страны все чаще используют инструменты, способные обеспечить гарантии надежности в экономических и торговых международных отношениях. Среди таких инструментов министр назвал, в частности, использование национальных валют, бартер и клиринг.

«Некоторые могут сказать, что эти инструменты относятся к ушедшим в прошлое способам ведения торговли, но в этом ряду можно упомянуть и цифровую валюту, которая уже разработана и используется, например, в Китае, Венесуэле и Иране. Мы тоже думаем на эту тему», - сказал Лавров.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявлял, что процесс дедолларизации во всем мире запущен, и его не остановить.