Лавров заявил, что Запад будет «наказывать» любую страну, которая не подчинится навязанным правилам

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27 июля 2022, 14:08 Источник: РИА "Новости"

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в среду, 27 июля, заявил, что Запад будет наказывать любую страну, которая не пожелает подчиняться навязанным правилам.

Сергей Лавров в рамках выступления сегодня перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в Аддис-Абебе заявил, что в настоящий момент такой период истории, когда приходится делать выбор. Первый вариант – присоединиться к Западу, который убежден, что все должны подчиняться его правилам, а иначе последует "наказание".

Глава МИД России заметил, что существует и альтернативный сценарий, а также выразил уверенность в том, что большинство государств мира не захотят возвращаться в колониальные времена, а будут отстаивать собственную независимость.