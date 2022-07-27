Захарова: западная пресса бережет свое ментальное здоровье, «предпочитая» Лаврова Боррелю

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27 июля 2022, 13:53 Источник: РИА "Новости"

глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров более популярен в западной прессе, чем он.

Мария Захарова выразила мнение, что западная пресса бережет свое ментальное здоровье, "предпочитая" Сергея Лаврова Жозепу Боррелю. "Мы то, что мы едим, в том числе информационно", – подчеркнула официальный представитель МИД Российской Федерации.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии заявил, что в СМИ западных стран появилась тенденция "слушать врага". Дипломат посетовал, что Лавров посещает Африку, чтобы "попытаться убедить африканцев" в том, что все происходящее является следствием европейских санкций, и вся западная пресса это повторяет. По словам Борреля, когда он едет в Африку, чтобы сказать, что рестрикции тут ни при чем, это "никто не подхватывает".