С начала спецоперации российские военные уничтожили 4 167 украинских танков

С начала проведения спецоперации на Украине Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили 4 167 единиц украинской бронетехники. Об этом сообщили в среду, 27 июля, в Министерстве обороны РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что в общей сложности с 24 февраля российские военные уничтожили 260 украинских самолетов, 145 вертолетов, 1 622 БПЛА и 358 ЗРК.
Кроме того, войска РФ ликвидировали 4 167 танков и прочих боевых бронированных машин, 4 494 единицы специальной военной автотехники, 763 боевые машины РСЗО а также 3 203 орудия полевой артиллерии и миномета.