С начала спецоперации российские военные уничтожили 4 167 украинских танков

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27 июля 2022, 12:40 Источник: РИА "Новости"

украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

С начала проведения спецоперации на Украине Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили 4 167 единиц украинской бронетехники. Об этом сообщили в среду, 27 июля, в Министерстве обороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что в общей сложности с 24 февраля российские военные уничтожили 260 украинских самолетов, 145 вертолетов, 1 622 БПЛА и 358 ЗРК.

Кроме того, войска РФ ликвидировали 4 167 танков и прочих боевых бронированных машин, 4 494 единицы специальной военной автотехники, 763 боевые машины РСЗО а также 3 203 орудия полевой артиллерии и миномета.