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Минобороны сообщает, что российские авиация и артиллерия нанесли удары по 142 районам сосредоточения ВСУ

, 12:35 Источник: РИА "Новости"

Минобороны сообщает, что российские авиация и артиллерия нанесли удары по 142 районам сосредоточения ВСУ
Су-35, MOD Russia/globallook.com

В Министерстве обороны Российской Федерации днем в среду, 27 июля, сообщили, что за прошедшие сутки авиация и артиллерия РФ ударили по 142 районам сосредоточения украинских военнослужащих.

Согласно последней информации оборонного ведомства, в частности, российские военные нанесли удар по боевикам националитического формирования "Черная сотня".

Напомним, накануне стало известно, что Херсон вновь чуть не оказался под ракетным ударом украинских войск. Как сообщила пресс-служба Херсонской области, по городу пытались ударить тяжелой артиллерией.

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