Минобороны сообщает, что российские авиация и артиллерия нанесли удары по 142 районам сосредоточения ВСУ

В Министерстве обороны Российской Федерации днем в среду, 27 июля, сообщили, что за прошедшие сутки авиация и артиллерия РФ ударили по 142 районам сосредоточения украинских военнослужащих.
Согласно последней информации оборонного ведомства, в частности, российские военные нанесли удар по боевикам националитического формирования "Черная сотня".
Напомним, накануне стало известно, что Херсон вновь чуть не оказался под ракетным ударом украинских войск. Как сообщила пресс-служба Херсонской области, по городу пытались ударить тяжелой артиллерией.