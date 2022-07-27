Краснов заявил, что из-за «оголтелой русофобии» оказались разорванными связи с прокурорскими службами Европы

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27 июля 2022, 12:49 Источник: ТАСС

Генпрокуров России Игорь Краснов. Фото: Federation Council of Russia/globallook.com

Из-за русофобии прокурорские службы европейских стран разорвали с Россией профессиональные связи, которые складывались десятилетями. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов во время встречи со своем коллегой из Туркменистана Сердаром Мяликгулиевым.

По его словам, прокурорские службы стран Европы не только никак не реагировали на многочисленные нарушения норм международного права Украиной, но и «поддались оголтелой русофобии, разорвав формировавшиеся десятилетиями профессиональные связи».

При этом, считает Краснов, эти связи необходимы, чтобы эффективно противостоять мировым угрозам, связанным с киберпреступностью, наркоторговлей, распространением экстремистской идеологии.

Ранее Краснов назвал крайне опасной угрозой для стран СНГ распространение наемников и оружия из Украины.