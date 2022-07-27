Глава Крыма Аксенов сообщил об отставке мэра Феодосии, который не справился с благоустройством города

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что мэр Феодосии, расположенной на побережье Черного моря в юго-восточной части республики, Андрей Лебедев подал в отставку, не справившись с благоустройством города.
Ранее Сергей Аксенов пригрозил Андрею Лебедеву увольнением, если он не наведет в Феодосии порядок, а также дал администрации города один месяц на решение проблем с благоустройством.
Аксенов сообщил о встрече с Лебедевым и уточнил, что мэр Феодосии, следуя рекомендации главы Крыма, написал заявление об увольнении по собственному желанию.