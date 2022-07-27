Глава МИД Турции Чавушоглу: некоторые страны препятствовали заключению сделки по вывозу зерна с Украины

Аргументы Недели → Политика 13+

27 июля 2022, 11:35

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Sha Dati / globallookpress.com

Некоторые государства препятствовали заключению в Стамбуле сделки по вывозу зерна с украинской территории. На это указал руководитель министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, ставший собеседником телевизионного канала tv100.

«Такие страны были, которые считали, что подписание соглашения не должно быть, поскольку конфликт должен продолжиться, чтобы ослабить Россию», — заявил Чавушоглу.

Какие государства он имеет в виду, дипломат не уточнил.

Как сообщалось ранее в среду, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров спрогнозировал, что специальная операция Москвы на Украине будет успешно завершена.