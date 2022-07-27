The Telegraph: Борис Джонсон в 2023 году может побороться за должность генерального секретаря НАТО

Аргументы Недели → Политика 13+

27 июля 2022, 09:15

Британский политик Борис Джонсон, Tejas Sandhu / globallookpress.com

Британский политик Борис Джонсон, объявивший некоторое время назад о своей отставке с должности главы правительства страны, в 2023 году может побороться за пост генсека НАТО. На это, как передает РИА Новости, указало издание The Telegraph.

«Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в следующем году может побороться за должность генерального секретаря Североатлантического альянса, пишет газета The Telegraph со ссылкой на членов комитета по оборонным вопросам парламента королевства», — говорится в публикации, размещенной на сайте российского информационного агентства.

В материале The Telegraph отмечается, что в случае выдвижения на пост генсека НАТО политическую поддержку Джонсону окажут власти Украины.

Ранее издание Times сообщило, что Борис Джонсон собирается в будущем вернуться в кресло британского премьер-министра.