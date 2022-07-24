Times: Борис Джонсон собирается в будущем вернуться на пост премьер-министра Великобритании

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24 июля 2022, 17:29

Британский политик Борис Джонсон, Tejas Sandhu / globallookpress.com

Политик Борис Джонсон, объявивший некоторое время назад о своей отставке с поста руководителя правительства Великобритании, собирается в будущем вернуться на данную должность. На это, как передает РИА Новости, указало издание Times.

«Джонсон намерен в будущем вернуться на пост премьера Британии, пишет Times со ссылкой на источники. По мнению Джонсона, приход к власти любого из его возможных сменщиков обернется катастрофой для консерваторов», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Согласно утверждению Times, Джонсон полагает, что способен возглавить Консервативную партию спустя несколько лет, чтобы снова привести ее к власти.

Ранее на текущей неделе политолог Сергей Марков отметил, что Борис Джонсон к концу 2022 года может стать генеральным секретарем Североатлантического альянса.