Политолог Марков: Борис Джонсон к концу текущего года может стать генсеком НАТО

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21 июля 2022, 16:06

Британский политик Борис Джонсон, Martyn Wheatley / globallookpress.com

Борис Джонсон, который некоторое время назад объявил о своей отставке с должности главы правительства Великобритании, к концу текущего года может стать генеральным секретарем Североатлантического альянса. На это указал отечественный политолог Сергей Марков.

«Борис Джонсон, видимо, будет генсеком НАТО к концу года. Он хочет. Нынешний генсек уходит. Вашингтон за. Британия за», — написал Марков в публикации, размещенной в его Telegram-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, посол Москвы в Хельсинки Павел Кузнецов предупредил, что Россия примет адекватные меры в случае создания военных баз НАТО на финской территории.