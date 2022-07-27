Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: обстрелы региона армией Украины укрепляют желание его жителей присоединиться к России

Аргументы Недели → Политика 13+

27 июля 2022, 07:45

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Обстрелы Вооруженными силами Украины территории Херсонской области укрепляют желание ее населения присоединиться к Российской Федерации. На это, как передает ТАСС, указал заместитель руководителя Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов.

«Обстрелы Херсонской области со стороны ВСУ укрепляют желание жителей региона войти в состав России, утверждает заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в среду сообщалось, что силы РФ начали применять в рамках спецоперации на Украине новые разведывательные комплексы на базе истребителя-бомбардировщика Су-34.