Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза, главная угроза стране исходит сейчас изнутри

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27 июля 2022, 07:24

Бывший президент США Дональд Трамп, IMAGO/Kyle Mazza / globallookpress.com

Соединенные Штаты рискуют повторить судьбу распавшегося в 1991 году Советского Союза, главная угроза стране исходит сейчас изнутри. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал 45-й американский президент Дональд Трамп.

«США рискуют повторить судьбу Советского Союза, главная угроза Америке в настоящее время исходит изнутри, считает Дональд Трамп», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее Трамп в рамках выступления во Флориде сделал заявление о том, что его преемник на посту главы Белого дома Джо Байден превратил Штаты в «нищую страну».